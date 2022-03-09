Сгоревший на Уктусе автобус был в эксплуатации чуть больше трех лет

Стали известны подробности пожара в пассажирском автобусе на Уктусе.

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, инцидент произошел с автобусом № 083, этот маршрут обслуживает компания ООО «Уралтрансгрупп».

Во время ЧП в салоне автобуса находились 12 пассажиров. Люди почувствовали запах гари и сообщили об этом водителю. Он остановил автобус и высадил пассажиров. После этого, при открытых дверях, в машине случилось возгорание. По предварительной версии, загорелась проводка. Потушить пожар подручным огнетушителем не удалось, понадобилось помощь пожарных. В происшествии никто не пострадал.

Заключение о причинах возгорания будет готово 12 марта, сообщили в мэрии. По информации перевозчика, загоревшийся автобус был выпущен в 2018 году.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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