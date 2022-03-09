В Екатеринбурге почтили память легендарного разведчика (ФОТО)

Кадеты четырех рот Екатеринбургского суворовского военного училища и юнармейцы очистили от снега территорию вокруг монумента легендарному земляку, разведчику Николаю Кузнецову. Именно сегодня исполнилось ровно 78 лет с того дня, как разведчик погиб недалеко от линии фронта.

Как сообщили в Фонде святой Екатерины, несмотря на сильный мороз, всего за час суворовцы расчистили проход к монументу и убрали сугробы, после чего к памятнику возложили венок и цветы.

«Николай Кузнецов – это выдающийся советский разведчик времен Великой Отечественной войны. И сегодня мы наводим порядок у его мемориала. Мы чтим его память, гордимся его подвигами и стремимся сохранить память о нем. Я учусь в Суворовском военном училище и Николай Кузнецов – это пример для меня», – сказал кадет Екатеринбургского Суворовского военного училища Роман Горпинченко.

Уже на протяжении нескольких лет Фонд святой Екатерины занимается сохранением памяти о разведчике для будущих поколений. В мае прошлого года в столице Урала открылась одна из самых технологичных мультимедийных выставок в мире – «Николай Кузнецов. Человек-легенда». А в центре Екатеринбурга появилось масштабное граффити с изображением, отражающим многогранную личность Кузнецова.

«Бережное и трепетное отношение к героическому прошлому нашей страны во все времена было и остается важнейшим направлением работы Фонда святой Екатерины. В прошлом году мы отрыли постоянную мультимедийную экспозицию в парке «Россия – моя история», посвященную Николаю Кузнецову, которую посетило более 40 000 человек. Два раза в год – в день смерти и день рождения – вместе с суворовцами и юнармейцами мы наводим порядок и возлагаем цветы к монументу Николая Ивановича», – комментирует Татьяна Прусевич, заместитель директора Фонда святой Екатерины.

Особенностью этого года стала презентация книги «Николай Кузнецов. Герой. Разведчик. Легенда», которая была создана коллективом тюменских авторов во главе с ветераном госбезопасности и писателем Николаем Зензиным. Встреча суворовцев и юных армейцев с авторским коллективом прошла на площадке «Россия – моя история». По итогам мероприятия все гости получили именные экземпляры издания с автографами.

Напомним, жизнь и подвиги Николая Кузнецова легли в основу создания образа Штирлица – во время Великой Отечественной войны он смог уничтожить 11 высших чинов нацистской Германии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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