Интерактивная выставка «Николай Кузнецов. Человек-легенда» рассказала историю «разведчика №1» (ФОТО)

Сегодня в екатеринбургском историческом парке «Россия – моя история» открылась новая высокотехнологичная экспозиция, аналогов которой нет не только на Урале, но и во всей России.

В День Победы в Екатеринбурге презентовали проект «Николай Кузнецов. Человек-легенда», посвященный легендарному разведчику, на счету которого ликвидация 11 высших чинов оккупационной администрации Германии, срыв нескольких операций, получение секретных сведений о немецких планах. На открытии побывали свердловский губернатор Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, сенатор Эдуард Россель, региональные министры и представители силовых структур.

Работы по созданию выставки взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины – Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. Для этого они пригласили итальянскую компанию Illogic S.r.l., которая специализируется на разработках в сфере промышленного интернета, 3D-моделирования, технологий виртуальной и дополненной реальности.

Авторы создали одно из самых технически совершенных музейных пространств, в центре которого голографический театр, где сам герой рассказывает о своей жизни, с того момента, как он начал вживаться в роль фашиста и учить немецкий язык, его операциях, и до последних дней жизни в 1944 году. 17 минут полного погружения заставляют зрителя прочувствовать жизнь Кузнецова и то напряжение, которое сопровождало его всю жизнь. В роли разведчика выступил актер Павел Зелинский.

«Сохранить память о подвиге Николая Кузнецова – наш долг, поскольку даже после смерти героя по сей день некоторые видят в нем опасного противника, стремясь предать его имя забвению. Но для нас он навсегда останется настоящим патриотом, отважным и готовым к самопожертвованию», – прокомментировал председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин.

Выставку высоко оценила племянница легендарного разведчика, Елена Сакныне. «Мне эта выставка понравилась даже больше, чем первая. Это компактная история, рассказ героя о самом себе. Даже если придут дети и подростки, которые до этого никогда о нем не слышали, они откроют его для себя», – сказала родственница Николая Кузнецова и поблагодарила создателей выставки, которые в непростое время находят возможности для того, чтобы знакомить уральцев с подвигом земляка.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 09.05.21

От довоенных машин до американской зенитки: в Верхней Пышме на парад Победы вышла историческая техника (ФОТО, ВИДЕО). / Онлайн-проход «Бессмертного полка» не смог начаться вовремя. / В Свердловской области за сутки зарегистрировано менее сотни новых случаев Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»