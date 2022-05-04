На Украине снесли памятник легендарному советскому разведчику. Что будет с его могилой во Львове? (ФОТО, ВИДЕО)

Накануне в телеграм-каналах появилось видео демонтажа памятника разведчику Николаю Кузнецову в Ровно – монумент был последним из посвященных ему на Украине. Теперь там осталась только могила легендарного советского агента, с которого писали Штирлица. Он похоронен во Львове, и почти 25 лет российские власти и родственники Кузнецова пытаются забрать прах разведчика, чтобы перезахоронить его на Урале, коль скоро на Украине не чтят героев Великой Отечественной войны. О случаях вандализма экстремистов с Украины, и о том, почему Минобороны и МИД были против переноса праха Кузнецова в Россию, – в материале-ретроспективе «Нового Дня».

Памятник Николаю Кузнецову на Уралмаше

Вчерашний демонтаж памятника Кузнецову – не первый эпизод в Ровно. Еще в 1992 году монумент снесли, но не разрушили и впоследствии переустановили на воинском кладбище. В тот же год демонтировали памятник разведчику во Львове – его потом перевезли в Талицу Свердловской области, Николай Кузнецов родом из тех мест. Тогда же ликвидировали музеи, посвященные герою СССР, во Львове и Ровно.

В 2015 году снесли скульптуру, посвященную Кузнецову, в центре селе Повча Ровенской области. В том же году разведчика внесли в список лиц, попадающих под закон о декоммунизации – и в 2016-м переименовали город Кузнецовск в Ровенской области в Вараш.

Нападки на героя, погибшего в 1944 году, шли и со стороны официальных властей, и со стороны украинских националистов. Так, в июне 2018 года, в День памяти и скорби, неизвестные на могиле Кузнецова на Холме Славы во Львове нарисовали желтой краской трезубец с герба Украины и написали «враг УПА» и «палач». Вандалов не нашли. Годом позднее неустановленные лица сначала украли пластину с надписью имени и фамилии, а затем бронзовый барельеф разведчика с его надгробной плиты. Руководство мемориала обратилось в полицию, но нарушителей также не обнаружили.

Практически все это время российская сторона – ветераны боевых действий, родственники Кузнецова, депутаты, чиновники разных уровней – пыталась договориться с властями Львова о перезахоронении останков разведчика в России. С такой просьбой в 1998 году губернатор Свердловской области Эдуард Россель обращался к президенту Украины Леониду Кучме, однако сразу согласовать перенос не удалось. В начале 2000 года Комитет по делам воинов-интернационалистов, ссылаясь на заявление Государственного комитета по делам воинов Украины, утверждал, что вопрос о перенесении останков героя СССР в Свердловскую область согласован на правительственном уровне. Однако и тогда ситуация не разрешилась, хотя, например, инициативу поддерживала русская община во Львове и представители консульства РФ в украинском городе. Дипмиссии тогда пришлось взять шефство над Холмом Славы, чтобы акты вандализма прекратились. Особенно сильно доставалось захоронениям 27 июля – это день освобождения Украины от немецких захватчиков, который экстремисты стали считать днем потери независимости территории. По иронии судьбы, 27 июля – день рождения Николая Кузнецова. «Если инициатива от родственников поступит, мы можем гарантировать всестороннюю помощь российского консульства в достижении взаимопонимания с властями Львова. Думаю, что в течение года этот вопрос может быть решен», – говорил в 2001 году нашему корреспонденту вице-консул России во Львове Валерий Белораменский.

Директор Львовского историко-мемориального заповедника «Лычаковское кладбище» Игорь Гавришкевич, в свою очередь, уточнял, что для перезахоронения праха потребуется разрешение Львовского горсовета и санитарных служб, а также согласие близких Кузнецова и поручение Госкомитета Украины по делам ветеранов.

Все эти документы были собраны к 2007 году. Ими занималась созданная в 2003-м при свердловском отделении Российского союза молодежи инициативная группа НИК («Николай Иванович Кузнецов»). Оставалось лишь отправить официальный запрос из России украинской стороне о возможности перезахоронения. Такое требование поставил перед активистами Львов. Но в 2010 году в российском МИДе сообщили, что могила Николая Кузнецова является символом общей победы над гитлеровской Германией. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Виктор Сорокин отметил, что перенос праха легендарного разведчика может дать «ненужный повод националистическим кругам Украины развернуть кампанию по переносу других могил советских воинов, погребенных на украинской земле, как это делают сегодня эстонские национал-радикалы», уточняли тогда в департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Вопрос в итоге ушел из повестки на несколько лет – с предложением перезахоронить останки в 2018 году выступил депутат Госдумы Андрей Альшевских. Он обратился в МИД, но там лишь подтвердили ранее сделанные заявления о том, что это может спровоцировать непредсказуемую реакцию украинских радикалов. В Министерстве обороны РФ тоже не поддержали инициативу Альшевских. Аргумент был тот же – это может дать повод националистическим движениям на Украине развернуть кампанию по перезахоронению других могил участников Великой Отечественной.

В 2020-м депутат повторил свой запрос в МИД – после того, как украинские власти выступили с заявлением об отказе передавать прах Кузнецова на Урал по требованию родственников разведчика. Тогда мэр Львова Андрей Садовый предложил обменять останки на украинских пленных. Спустя месяц Минкульт Украины и вовсе наложил вето на перезахоронение, заявив что «любые официальные контакты с государством-агрессором, в том числе связанные с историческим прошлым, нежелательны, поскольку могут иметь негативные общественно-политические последствия».

Все это время оставшиеся в живых родственники Кузнецова, которые живут в России, пытались решить вопрос в суде. С иском обращалась племянница Кузнецова Маргарита Брюханова. 15 сентября 2021 года Кассационный административный суд Верховного суда Украины вынес решение – удовлетворить требования наследников советского разведчика и позволить им перезахоронить останки из могилы на Холме Славы во Львове в военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге. Постановление было окончательным. Однако мэр Львова Андрей Садовой заявил, что выполнять решение Верховного суда собственной страны не будет. Как дальше будет решаться вопрос с перезахоронением, неизвестно.

Надо ли возвращать останки разведчика Кузнецова на Урал

Добавим, в екатеринбургском музее «Россия – моя история» по-прежнему доступна интерактивная выставка «Николай Кузнецов. Человек-легенда». На счету разведчика ликвидация 11 высших чинов оккупационной администрации Германии, срыв нескольких операций, получение секретных сведений о немецких планах.

Экспозиция-детектив о Николае Кузнецове

Екатеринбург, Елена Сычева

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