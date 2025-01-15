Песков прокомментировал планы Киева эксгумировать останки разведчика Николая Кузнецова

Суть киевского режима проявляется в таких действиях, как эксгумация останков героев СССР, а Запад закрывает на это глаза.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал планы украинских властей перезахоронить легендарного советского разведчика, могила которого находится в Львове, сообщает ТАСС. Песков также заявил, что ему неизвестно, были ли предложения обменять эксгумированные останки разведчика Кузнецова на украинских военнопленных. «Важно все-таки отдавать приоритет живым. Все те, кто осуществляет контакты, делают все возможное для того, чтобы наши ребята вернулись домой», – добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как уже сообщал «Новый День», ранее стало известно, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Николая Кузнецова, легендарного советского агента, с которого писали Штирлица. Это произойдет в связи с переносом мемориального комплекса Холм Славы, сообщило украинское издание zaxid.net. «Исполнительный комитет Львовского горсовета разрешил перенос мемориального комплекса Холм Славы, предусматривающий эксгумацию более 200 могил и перенос их на Голосковское кладбище», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Напомним, в 1992 году украинские власти демонтировали памятник разведчику в Львове – его потом перевезли в Талицу Свердловской области, Николай Кузнецов родом из тех мест. Тогда же ликвидировали музеи, посвященные герою СССР, в Львове и Ровно.

В 2016-м был переименован названный в честь уральца город Кузнецовск в Ровенской области – в Вараш.

Нападки на героя шли не только со стороны официальных властей, но и со стороны украинских националистов. 22 июня 2018 года на могиле Кузнецова на Холме Славы во Львове неизвестные нарисовали желтой краской трезубец с герба Украины и написали «враг УПА*» и «палач». Вандалов не нашли. Годом позже был украден бронзовый барельеф разведчика с его надгробной плиты.

В 2022 году был демонтирован памятник Николаю Кузнецову в Ровно – последний из расположенных на Украине.

Практически все это время ветераны боевых действий, родственники Кузнецова, депутаты и общественники пыталась договориться с властями Львова о перезахоронении останков разведчика в России. Однако в 2018 году МИД и Минобороны РФ заявили, что это может дать повод националистическим движениям на Украине развернуть кампанию по перезахоронению других могил участников Великой Отечественной войны.

Добавим, в екатеринбургском музее «Россия – моя история» уже несколько лет доступна интерактивная выставка «Николай Кузнецов. Человек-легенда». На счету разведчика ликвидация 11 высших чинов оккупационной администрации Германии, срыв нескольких операций, получение секретных сведений о немецких планах.

* организация признана экстремистской и запрещена в России

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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