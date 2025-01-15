Власти Львова эксгумируют останки легендарного разведчика Кузнецова

Во Львове на Украине власти решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе героя СССР Николая Кузнецова. Это произойдет в связи с переносом мемориального комплекса Холм Славы, сообщило украинское издание zaxid.net.

«Исполнительный комитет Львовского горсовета разрешил перенос мемориального комплекса Холм Славы, предусматривающий эксгумацию более 200 могил и перенос их на Голосковское кладбище», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

По информации издания, сначала планируется перенести элементы памятника, затем проведут исследование и эксгумируют останки воинов. В частности, речь о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Николая Кузнецова, отмечает РИА Новости.

Кузнецов – Герой СССР, сотрудник органов госбезопасности, разведчик. Родился в Свердловской области, жил в Свердловске. Погиб в 1944 году на Украине. Его останки захоронены во Львове на Холме Славы. Россия неоднократно обращалась с вопросом выдачи останков легендарного разведчика для перезахоронения на родине, особенно роста того, как его могила стала целью вандалов-националистов, но получала отказ.

Мемориал Холм Славы во Львове был возведен в честь русский и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войнах.

Львов, Елена Васильева

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