В Екатеринбурге почтили память разведчика Николая Кузнецова (ФОТО)

В Екатеринбурге почтили память Героя Советского Союза Николая Кузнецова. Легендарный разведчик, родившийся на Урале, погиб ровно 80 лет назад во время Великой Отечественной войны.

Сегодня кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища и юнармейцы из Талицы, с родины героя, прибрали территорию у памятника Кузнецову и возложили к нему живые цветы и венки. В этом году к мероприятию присоединилась племянница разведчика Елена Сакныне. Она пообщалась со школьниками и горожанами.

«Его удивительная жизнь и подвиги, если ими заинтересоваться, очень глубоки и героичны. Спасибо вам, что вы помните, что знаете. Спасибо вам, что пришли сюда поклониться его памяти и знаете день его гибели. Большой поклон всем, для кого этот человек остался героем, и он будет героем для всех наших потомков», – обратилась Елена Сакныне к своим слушателям.

На площадке парка «Россия – моя история» также прошла встреча кадетов с писателем Вадимом Вирченко. Ветеран органов госбезопасности с 2011 года занимается книгами, посвященными Николаю Кузнецову. Сегодня он впервые представил свое новое произведение – трехтомник «Доносчики», где часть глав затрагивают жизнь знаменитого разведчика.

«Все, что ты делаешь, рано или поздно отразится на тебе. Все, что делал Николай Кузнецов, пошло на пользу государства. Мы можем осуждать то, что было, но правители уходят и приходят, а страна, люди остаются. То, что своими силами приобрел Кузнецов в своем детстве, это все позволило стране выстоять. Наряду со многими другими Героями Советского Союза, которых 12 777 человек», – отметил писатель.

Напомним, Николаю Кузнецову посвящена уникальная мультимедийная выставка, которая в 2021 году была признана самой технологичной в мире. Проект интересен и детям и взрослым, так как жизнь разведчика представлена в иммерсивном формате.

«Николай Кузнецов был настоящим героем, о его подвигах пишут книги и снимают фильмы. Для нас особенно важно, что это наш земляк. Выставке «Николай Кузнецов. Человек-легенда» уже несколько лет, и количество гостей, которые хотят познакомиться с героическими страницами из его жизни, не иссякает», – поделилась заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Екатеринбург, Дарья Захарова

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