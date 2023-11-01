300 фактов о Екатеринбурге. Здесь жил прототип Штирлица

Факт № 283. Со Свердловской областью неразрывно связана биография советского «разведчика № 1» – Николая Кузнецова, которого считают одним из главных прототипов Штирлица из сериала «17 мгновений весны».

Николай Кузнецов родился в 1911 году в Талицком районе, а в Свердловск переехал в 21 год. Будущий разведчик учился в Уральском индустриальном институте (УПИ), работал в тресте «Свердлес», на ВИЗе и на Уралмашзаводе. В 1938 году переехал в Москву, где стал выполнять особые поручения спецслужб.

С октября 1942 года Николай Кузнецов действовал в тылу врага под видом немецкого офицера Пауля Зиберта. Разведчик лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии. За время службы ему удалось добыть для руководства СССР чрезвычайно важные разведывательные сведения, которые внесли существенный вклад в исход Великой Отечественной войны и победу советского народа. Так, благодаря его донесениям и сообщениям других разведчиков удалось сорвать покушение на глав государств антигитлеровской коалиции на Тегеранской конференции в 1943 году и подготовиться к крупнейшему танковому сражению на Курской дуге.

Николай Кузнецов погиб в 1944 году в окрестностях Львова в перестрелке с украинскими коллаборационистами.

Разведчик был уникальным человеком. Он обладал природным талантом перевоплощения, в совершенстве владел шестью диалектами немецкого языка, коми-пермяцким, польским, украинским языками и эсперанто, читал на латыни.

На Урале сохранению памяти о Николае Кузнецове уделяют особое внимание. Фонд святой Екатерины несколько лет назад открыл мультимедийную выставку в парке «Россия – моя история», которая считается самой технологичной в Екатеринбурге, а гигантский мурал разведчика украшает фасад жилого дома на перекрестке улиц Московской и Попова. Монумент в его честь находится на Уралмаше, перед ДК УЗТМ.