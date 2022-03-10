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Четверг, 10 марта 2022, 10:49 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге готовится документ о военном параде

В Екатеринбурге в стадии согласования находится постановление главы администрации города Алексея Орлова, которое связано с проведением в уральской столице военного парада. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, речь идет о документе, который разрешает проезд тяжелой техники Центрального военного округа по городским улицам. Это нужно для репетиций парада в честь Дня Победы.

Традиционно первые репетиции парада с участием личного состава проходят уже в марте, а с участием техники – в апреле.

Екатеринбург, Елена Сычева

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