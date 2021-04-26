В центре Екатеринбурга прошла первая репетиция парада с танками (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня вечером в Екатеринбурге военная техника отрепетировала парад Победы. За несколько часов до этого дороги в центре города перекрыли, но на этот раз (в отличие от 21 апреля) пробки были ожидаемые. Пешеходов, как и год назад, близко в месту действия не подпустили, на проспекте Ленина людей не было.

В репетиции участвовали танк Т-34, бронеавтомобили БА-64, бронетранспортеры БТР-152, БТР-40, фронтовой ГАЗ АА «полуторка», военные мотоциклы МВ-650, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», БМ-21 «Град». Добавим, в День Победы помимо наземной тяжелой техники горожане увидят самолеты, боевая авиация репетировать будет в мае.

Как прошла первая репетиция в центре – в нашем видео.

Ночная репетиция парада Победы

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 26.04.21

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