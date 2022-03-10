У департамента информполитики появился свой общественный совет

У департамента информационной политики Свердловской области появился свой общественный совет, передает «Новый День». В него вошли 12 человек – экс-декан журфака Борис Лозовский, известный адвокат Андрей Бельянский, командор «Каравеллы» Лариса Крапивина, главный нарколог Урала Антон Поддубный, экономист Юлия Лаврикова, PR-директор «Синары» Наталья Левицкая, медиаменеджер Ольга Михайлова, директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин, пресс-секретарь Уральской торгово-промышленной палаты Наталья Поташева, скандально известный общественник Валерий Черкашин, представитель профсоюзного движения Акзия Сгибнева, председатель молодежного парламента Дмитрий Биктимиров.

Чем займется общественный совет при ДИПе и зачем он вообще нужен, пока неизвестно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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