Семьи с двумя и более детьми смогут не платить налог с продажи жилья

Семьи с двумя и более детьми, которые продали старое жилье, чтобы купить новое, в этом году в ряде случае будут освобождены от уплаты налога с продажи недвижимости.

Об этом заявила сегодня на пресс-конференции заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева. Для освобождения от уплаты нужно соблюсти некоторые условия: новое жилье должно быть куплено в том же отчетном периоде, что и продано старое (например, старое продано в октябре 2021 года, новое куплено до 30 апреля 2022); детям должно быть не больше 18 лет (исключение – студенты очной формы обучения до 24 лет); общая площадь нового жилья должна быть больше старого, либо должна быть выше его кадастровая стоимость; кадастровая стоимость проданной недвижимости не должна превышать 50 млн рублей.

Кроме того, в 2022 году для физических лиц вводится еще одна новелла по налогу с полученного дохода от продажи имущества. Можно не представлять декларацию и не уплачивать этот налог, если стоимость проданной недвижимости меньше 1 млн рублей, а другого имущества (например, автомобиля) – меньше 250 тысяч рублей. Если больше, то обязанность по представлению декларации сохраняется.

Лидия Исаева напомнила, что налоговые декларации по форме 3-НДФЛ в этом году граждане должны сдать до 4 мая, а уплатить налог – до 15 июля.

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в Налоговый кодекс РФ, которыми отменен налог на доходы физических лиц для семей с детьми в случае продажи жилья.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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