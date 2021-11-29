Путин одобрил отмену НДФЛ с продажи жилья для семей с детьми

Президент РФ Владимир Путин одобрил поправки в Налоговый кодекс РФ, которыми отменен налог на доходы физических лиц для семей с детьми в случае продажи жилья. Подписанный им закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Минфин анонсировал послабление налоговой политики для россиян с двумя и более детьми в начале ноября. Новое правило будет действовать только в случае продажи недвижимости с целью улучшения жилищных условий.

Так, не будет учитываться срок владения недвижимостью, но семье придется выполнить ряд условий, чтобы не платить налог со сделки. Продать старую квартиру и купить новую нужно в течение одного календарного года или не позднее 30 апреля следующего. Площадь нового жилья должна быть больше старого, а кадастровая стоимость – не выше 50 млн рублей.

Налог смогут не платить семьи с несовершеннолетними детьми или в возрасте до 24 лет при условии очного обучения.

Москва, Наталья Рязанова

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