Семьи с детьми освободят от НДФЛ при улучшении жилищных условий

Минфин РФ предложил освободить семьи с детьми от налога с продажи недвижимости для улучшения жилищных условий. Министерство подготовило поправки в Налоговый кодекс об отмене налога за продажу жилья стоимостью до 50 млн рублей для россиян с двумя и более детьми, пишут «Известия».

Для освобождения от подоходного налога семьям предложили соблюсти ряд условий одновременно. Площадь нового жилья должна быть больше площади проданного, а кадастровая стоимость проданной квартиры или дома – не более 50 млн рублей. Льгота будет доступна семьям с детьми до 18 лет или до 24 лет, если дети обучаются очно.

Сделки должны быть совершены в один календарный год, а на момент продажи у семьи не может быть другого жилья, чья площадь в совокупности больше 50% площади приобретенной недвижимости. При этом неважно, сколько времени предыдущее жилье находилось в собственности у продавца.

Сейчас россияне платят налог в 13% с продажи недвижимости, если владели квартирой менее пяти лет.

Напомним, для семей с детьми программа льготной ипотеки продлена до конца 2023 года. воспользоваться кредитом под 6% смогут и семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.11.21

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