Кабмин России утвердил продление льготной семейной ипотеки до 2024 года

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил продление программы льготной ипотеки для семей с детьми до конца 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина. Программу ранее поручил продлить президент Владимир Путин.

«Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года», – сообщается на сайте правительства.

Программа будет распространена и на семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Изначально воспользоваться льготной ипотекой могли только семьи с двумя и более детьми.

Первоначальный взнос по программе составляет от 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита зависит от региона. Так, для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 млн рублей, для других регионов – 6 млн рублей.

Действие программы изначально было рассчитано до конца 2022 года. Затем ее продлили до 1 марта 2023 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.08.21

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