Для физлиц упрощен порядок получения налоговых вычетов при покупке жилья

С 2022 года граждане России смогут пользоваться упрощенным порядком предоставления имущественных и инвестиционных вычетов, в частности, при приобретении жилья.

Об этом заявила сегодня на пресс-конференции заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева. Не подавать декларацию на предоставление вычета смогут те, у кого есть личный кабинет налогоплательщика. Налоговые органы на основании данных из внешних источников, прежде всего, банков, акцептируют и пересылают в личный кабинет налогоплательщика предзаполненное заявление, и налогоплательщик подписывает это заявление, отправляет его в налоговый орган, и уже в бездекларационном порядке получает возврат.

По словам Лидии Исаевой, это поможет снизить количество деклараций и ошибок в них.

Как сообщал «Новый День», в 2021 году глава ФНС Даниил Егоров заявил, что налоговая служба собирается в будущем отказаться от стандартной для физлиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. По его словам, общая стратегия в налоговой политике направлена на то, чтобы «в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще».

«В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», – сказал глава ведомства. Как отметил Егоров, возможность отказаться от 3-НДФЛ будет зависеть от доступа налоговиков к данным. «Если мы как налоговая служба имеем доступ к данным, по которым можно рассчитать налог, то мы можем себе это позволить. Если у нас нет доступа, тогда остается декларировать», – пояснил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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