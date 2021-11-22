Россиян хотят освободить от подачи декларации о доходах 3-НДФЛ

Налоговая служба собирается в будущем отказаться от стандартной для физлиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров в интервью РБК.

По его словам, общая стратегия в налоговой политике направлена на то, чтобы «в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще». «В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», – сказал глава ведомства.

По данным ФНС, россияне ежегодно подают около 14 млн деклараций о доходах. Как отметил Егоров, возможность отказаться от 3-НДФЛ будет зависеть от доступа налоговиков к данным.

«Если мы как налоговая служба имеем доступ к данным, по которым можно рассчитать налог, то мы можем себе это позволить. Если у нас нет доступа, тогда остается декларировать», – пояснил Егоров.

Также в планах налоговой службы автоматизировать все налоговые вычеты до 2024 года. В этом случае для них не нужно будет сдавать декларацию о доходах.

Москва, Наталья Петрова

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