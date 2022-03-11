Достаем «пластик» и наличные, вспоминаем PIN-коды: оплата смартфоном уже не пройдет

Со вчерашнего дня уральцы испытывают трудности при оплате покупок смартфоном или смарт-часами: Google Pay и Apple Pay приостановили работу, хотя иногда оплата еще проходит. Банки советуют не забывать дома пластиковые карты и вспомнить пин-коды.

Почти все крупные российские банки выпустили сообщение, что уход Google Pay и Apple Pay влияет только на оплату смарт-устройствами. Карты Visa и Master Card внутри России продолжают действовать. Поэтому самое время вспомнить, как мы платили раньше. Вот несколько советов.

– Положите в кошелек «пластик» и на всякий случай – небольшое количество наличных.

– Не забывайте, что при оплате картой Master Card покупки дороже 1000 рублей нужно ввести PIN-код, по Visa такое ограничение – 3000 рублей. Лучше вспомните свой код заранее.

– Если забыли PIN-код, восстановить его можно несколькими способами. Самый простой – в онлайн-банке (там не обязательно даже помнить старый код, можно сразу установить новый). Либо можно восстановить код в отделении по кодовому слову. Если и кодовое слово не помните, возможно, придется перевыпускать карту.

Некоторые банки прогнозируют, что после ухода Apple Pay и Google Pay в России станет популярнее оплата QR-кодами, как в Китае. Но пока такую оплату проводят лишь в крупных компаниях.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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