В ЦБ предупредили о рисках оформления карт в банках за рубежом

В Центробанке РФ рассказали о возможных рисках, с которыми могут столкнуться россияне при оформлении карт в зарубежных банках. Граждане могут стать жертвами мошенников, а также попасть в неприятности с налогами. Об этом сообщил замглавы экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

Спрос на банковские карточки иностранных кредитных организаций растет в связи с санкциями, введенными странами Запада. Россияне используют их, в частности, для оплаты подписок на популярные зарубежные сервисы и для совершения покупок в онлайн-магазинах, а также во время поездок за границу.

Специалист рекомендует внимательно читать договор, который планируется заключить с зарубежным банком. «Если человек привык пользоваться определенными сервисами и не может найти иного способа оплаты, можно завести такой платежный инструмент. Если речь идет о зарубежных поездках, нужно оценивать их вероятность, наличие визы и прочие факторы, особенно в текущей ситуации», – сказал Мехтиев в интервью радио Sputnik.

При удаленном оформлении карты велик риск мошенничества. По словам эксперта, наилучшим решением будет самому съездить и получить ее.

Кроме того, граждане России обязаны информировать налоговую о движении средств на своих счетах. «В соответствии с российским законодательством, открыв счет, нужно в течение 30 дней сообщить об этом налоговой службе. И дальше до 1 июня следующего года нужно сдать отчет о движении денежных средств по этому счету. Если не сделать этого вовремя, будет штраф. Это момент, о котором очень многие забывают. Если вы закрываете счет, об этом также надо уведомить налоговую», – предупредил Мехтиев.

В связи со спецоперацией России на Украине были введены ограничения, которые коснулись и обычных граждан. Так иностранные платежные системы заявили об уходе с российского рынка. В результате россияне лишились возможности оплачивать покупки за границей. Спустя некоторое время на российском рынке появились фирмы-посредники, которые предоставляют услуги по оформлению карт в странах СНГ. Законодательством такие операции не запрещены.

Москва, Зоя Осколкова

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