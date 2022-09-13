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Вторник, 13 сентября 2022, 09:14 мск

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Банки Узбекистана вводят ограничения для иностранцев при открытии счетов и карт

Банки Узбекистана ужесточили условия открытия счетов и выдачи карт для иностранцев.

Так, «Капиталбанк» с 12 сентября открывает счета физическим лицам-нерезидентам при условии, что они непрерывно находятся в стране не менее 15 дней до обращения, сообщает Sputnik Uzbekistan. В кредитной организации объяснили, что это сделано «для обеспечения прозрачности денежных потоков и операций в банке».

Банк «Ипак Йули» с 12 сентября открывает счета и карты нерезидентам только в операционном управлении при головном офисе банка в Ташкенте.

Надо отметить, что после того, как в России приостановили работу платежные системы Visa и Mastercard, Узбекистан стал одним из популярных направлений «карточного туризма». По информации Центробанка страны, во втором квартале 2022 года число счетов нерезидентов в банках Узбекистана увеличилось на 38,5%. Основная часть иностранцев – россияне, белорусы и украинцы.

Ташкент, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Узбекистан

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