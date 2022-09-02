UnionPay ограничила прием в России своих карт

Китайская платежная система UnionPay ввела ограничение на обслуживание в России своих карт, выпущенных за рубежом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в банках и на платежном рынке.

По словам собеседников агентства, UnionPay ограничила работу с российскими банками-эквайерами, которые находятся под санкциями западных стран. Вероятно, это было сделано из-за опасения вторичных санкций. При этом другой источник уточняет, что карты перестали работать еще в апреле-мае.

«Да, действительно китайская платежная система UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. В частности, только по устному уведомлению был отключен прием иностранных карт UnionPay», – рассказал собеседник на платежном рынке.

Напомним, ранее о приостановке своей деятельности на территории России заявили платежные системы Visa и Mastercard. Спустя некоторое время на российском рынке появились фирмы-посредники, которые предоставляют услуги по оформлению карт в странах СНГ. Законодательством такие операции не запрещены.

Москва, Зоя Осколкова

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