Русские захватили американский Белый дом в инстаграме

Российские пользователи Instagram устроили спонтанную «атаку» на аккаунт американского Белого дома. Каждый новый пост правительства США от лица президента Джо Байдена или его пресс-секретаря Джен Псаки сопровождается тысячами комментариев россиян, которые цитируют песни и стихи, рассказывают анекдоты, приветствуют друг друга, делятся кулинарными рецептами и секретами повышения урожайности в частных подсобных хозяйствах. Белый дом пытался закрывать и чистить комментарии, однако это оказалось трудновыполнимым.

Прежде россияне уже участвовали в подобных активностях – после сообщений о расставании челябинской супермодели Ирины Шейк и голливудского актера Бредли Купера. В разлучении пары россияне заподозрили американскую певицу Леди Гагу, которая была партнершей Купера по съемкам в романтическом мюзикле «Звезда родилась». После чего русские пользователи пришли в комментарии к Гаге, называя ее разлучницей и требуя «вернуть Бредлика Ирке». Затем нашествие россиян в комментарии к певице приобрело настолько массовый характер, что они стали размещать там объявления, например, о продаже гаража.

Екатеринбург, Елена Сычева

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