Трамвайную ветку из Академического строят в ускоренном темпе, уже начали переустройство сетей

В Екатеринбурге строители в ускоренном режиме строят трамвайную ветку из Академического. В мэрии города сообщили, что работы идут на двух участках. На территории от улицы Краснолесья до Объездной дороги сейчас готовится основание для прокладки путей. На участке от улицы Зоологической до улицы Волгоградской рабочие обустраивают траншеи для монтажа сетей и последующего расширения проезжей части.

«Строительство трамвайной линии в Академический наращивает темпы: уже началась прокладка инженерных сетей. Для такого стремительно растущего района, как Академический, транспортный вопрос является крайне актуальным», – прокомментировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, контракт на строительство трамвайной линии в новый восьмой район города был заключен 4 мая 2021 года, а в ноябре началось строительство. Протяженность линии составит 8,8 км, на маршруте будет 14 остановок. Трамваи пойдут от улицы Академика Парина по Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до трамвайного кольца на улице Волгоградской. Строительство ведется в рамках проекта по повышению транспортной доступности Академического. Новый район Екатеринбурга возводит крупнейший девелопер региона – АО специализированный застройщик «РСГ-Академическое», которое вместе с жилыми домами обеспечивает район еще и социальной и транспортной инфраструктурой.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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