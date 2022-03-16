Власти Екатеринбурга не будут замораживать строительство трамвайной ветки в Академический

Администрация Екатеринбурга не намерена замораживать проект строительства трамвайной ветки в Академический район. Об этом «Новому Дню» сообщил вице-мэр Игорь Сутягин.

«Мы на этой неделе собираемся у [главы Екатеринбурга Алексея] Орлова и стараемся спрогнозировать и скорректировать наши планы, чтобы не получилось, что мы зайдем в проекты и не сможем к концу года реализовать ни один. То, что под вопросом, мы возьмем на паузу или откажемся. Трамвай в Академический не под угрозой, он уже реализуется. Замораживать такие социально значимые объекты мы не готовы», – прокомментировал чиновник.

Как ранее писал «Новый День», контракт на строительство трамвайной ветки в новый, восьмой, район Екатеринбурга был заключен в мае 2021 года, в ноябре приступили к работам. На данный момент сразу на двух участках ведется прокладка инженерных сетей. Будущая трамвайная линия протянется на 8,8 километра, на маршруте будет 14 остановок. Трамваи пойдут от улицы Академика Парина по Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до трамвайного кольца на улице Волгоградской. Ветка должна повысить транспортную доступность стремительно растущего Академического района.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Екатерина Норсеева

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