Юрий Биктуганов назвал имя директора «Губернаторского лицея» в Солнечном (ФОТО)

Состоялся финал конкурса на должность директора «Губернаторского лицея» в районе Солнечный. Его итоги подвел министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Победителем конкурса и директором «Губернаторского лицея» стала директор МАОУ СОШ №43 Елена Белова из Екатеринбурга.

В системе образования Екатеринбурга Елена Белова работает уже 27 лет, 8 лет из них – директором школы № 43 с углубленным изучением отдельных предметов. Отметим, что в 2017 году Елена Белова вошла в ТОП-10 лучших руководителей школ на Всероссийском конкурсе «Директор школы».

«Я благодарен вам за участие в этом марафоне. Сегодня директор школы – это и администратор, и педагог, и финансист, и экономист, и лидер, человек с харизмой, энергией и идеями, хозяйственник. Участвуя в этом конкурсе, вы показали себя, продемонстрировали свой профессионализм и нам, и себе», – отметил министр образования Юрий Биктуганов.

Елена Белова пояснила, что победу в конкурсе на должность директора «Губернаторского лицея» ей принесла ее концепция развития школы будущего, где она сделала акцент на современном тренде перехода от образовательной системы к образовательной экосистеме.

«Главное отличие этой концепции от традиционной образовательной системы в том, что в ней много участников по принципу разнотипности – это девелопер, вузы, ссузы, родительское сообщество, масс-медиа и бизнес, все могут войти в образовательное пространство лицея. И не на уровне традиционного партнёрства, а как полноценные участники, которые могут проектировать его образовательную программу. То есть брать на себя ответственность за его результаты. Это такая модель взаимодействия в жизни в современном мире, которая переходит в школу. Модель, которая делает школу живым, самоизменяющимся организмом, который может быстро и гибко реагировать на вызовы времени», – рассказала Елена Белова.

В пресс-службе «Форум-групп» сообщили, что по регламенту процедуры, после объявления результатов конкурса победителю будет сделано официальное предложение возглавить лицей. Пока идет строительство лицея, Елена Геннадьевна намерена продолжить руководить школой №43. Но уже сейчас она планирует заняться и постепенным формированием управленческой и преподавательской команды для лицея.

«Когда мы начинали проект «Губернаторского лицея», перед нами поставили амбициозные задачи. И я считаю, что мы с ними справились. Мы создали объект, который обладает очень большим потенциалом. Сейчас важно, чтоб он наполнился жизнью и это уже дело его руководителя, а сегодня по сути началось формирование команды лицея. Первое лицо уже определено и теперь мы передаем этот объект в надежные руки», – сказал в своей речи руководитель направления развития социальной инфраструктуры «Форум-групп» Антон Зелов.

Добавим, всего в конкурсе приняли участие 22 руководителя и заместителя директоров школ и дошкольных учреждений из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Москвы. 10 марта они представили свои концепции развития лицея. В таком формате директора образовательного учреждения в Свердловской области выбирали впервые.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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