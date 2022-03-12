Число новых случаев Covid-19 снова снижается

За сутки в Свердловской области было подтверждено 2 184 новых случая заражения коронавирусом, что почти на сто меньше, чем накануне.

По сообщению федерального оперштаба, за сутки в Свердловской области госпитализировано 195 человек. Выздоровели 5 212 человек. Скончались за сутки – семеро, всего с начала пандемии – 10 408 человек.

Состояние 477 госпитализированных оценивается как тяжелое, 251 из них находятся в реанимации, в том числе 191 – на аппаратах ИВЛ.

Как уже сообщал «Новый День», 10 марта в Свердловской области были отменены практически все ковидные ограничения, кроме масочного режима. Концертные площадки и другие общественные места могут заполняться полностью, QR-коды теперь не нужны даже для музеев и госучреждений. Обязательным остается требование к соблюдению масочного режима в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках, в лифтах. Людям старше 60 лет по-прежнему рекомендуют соблюдать режим самоизоляции. Все работодатели по-прежнему должны обеспечить исполнение требований санитарной безопасности в помещениях, где работают их сотрудники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»