В «титановой столице» возобновился процесс выборов мэра

На этой неделе в Верхней Салде состоится первый этап конкурса по отбору кандидатов на пост главы города. В нем примут участие три человека: Игорь Сальников, замглавы по управлению социальной сферой (сейчас он является и.о. мэра), Андрей Душин, замглавы по ЖКХ, энергетике и транспорту, и представитель градообразующего предприятия – Елена Сажина, начальник управления по связям с общественностью ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма».

Как уже сообщал «Новый День», в декабре прошлого года местные депутаты приняли отставку мэра Константина Носкова. Он написал заявление об уходе по собственному желанию. Врио главы был назначен Игорь Сальников – зам по социальным вопросам. До переезда в Верхнюю Салду он работал в Ижевске – так же заместителем главы, но по ЖКХ и строительству. Константин Носков возглавил Верхнюю Салду всего около года назад, после того, как в октябре 2020 года досрочно ушел в отставку Михаил Савченко. Сначала Носков был врио, потом победил в конкурсе. Добавим, что хотя конкурс объявили еще в декабре, состязания кандидатов начинаются только сейчас.

Верхняя Салда, Евгения Вирачева

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