Еще один свердловский мэр ушел в отставку

Сегодня дума Верхнесалдинского городского округа приняла отставку мэра Константина Носкова. Ранее он написал заявление об уходе по собственному желанию.

Как сообщает пресс-служба администрации города, временно исполняющим полномочия главы назначен Игорь Сальников – зам по социальным вопросам. До переезда в Верхнюю Салду он работал в Ижевске – так же заместителем главы, но по ЖКХ и строительству. В ближайшее время депутаты объявят конкурс по отбору кандидатур на пост главы.

Как уже сообщал «Новый День», Константин Носков возглавил Верхнюю Салду всего около года назад, после того, как в октябре 2020 года досрочно ушел в отставку Михаил Савченко. Сначала Носков был врио, потом победил в конкурсе.

Добавим, за месяцы, прошедшие после выборов в Госдуму, в Свердловской области уже ушли в отставку несколько глав. В ноябре – мэр Белоярского ГО Андрей Горбов, заявивший на прощание, что «планы об отставке были еще в августе», хотя ранее говорил СМИ обратное. Через несколько дней глава Ревды Ирина Тейшева заявила, что после окончания срока своих полномочий не будет пытаться снова занять мэрское кресло и вообще планирует уйти из политики. Также инсайдеры сообщают, что может оставить свой пост мэр Североуральска Василий Матюшенко.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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