Глава Североуральска собрался в отставку

Глава Североуральска Василий Матюшенко собирается в отставку – такую информацию обсуждают инсайдеры. Уточняется, что мэр намерен сложить с себя полномочия по состоянию здоровья. Однако официально эти данные пока не находят подтверждения. «Василий Петрович находится на рабочем месте. Работает. Собирается в отпуск», – сказала «Новому Дню» пресс-секретарь главы Наталья Плотникова.

Вместе с тем уже решен вопрос об отставке заместителя североуральского мэра Владимира Паслера. Он приходится братом бывшему вице-премьеру Свердловской области, ныне губернатору Оренбуржья Денису Паслеру.

Напомним, ранее стало известно об отставке главы Белоярки Андрея Горбова. Причем сам он заявлял «Новому Дню», что не собирается уходить и не писал заявления, однако через пару дней заявил, что «к этому решению шел давно». https://newdaynews.ru/ekaterinburg/742795.html

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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