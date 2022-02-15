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Вторник, 15 февраля 2022, 07:52 мск

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Мэр Североуральска ушел в отставку

Дума Североуральска приняла отставку главы муниципалитета Василия Матюшенко.

Депутаты приняли это решение в связи с тем, что глава подал заявление об уходе по собственному желанию. Временно исполняющей обязанности мэра стала замглавы Светлана Миронова. В ближайшее время будет проведен конкурс по отбору кандидатов на пост мэра.

О том, что Василий Матюшенко собирается в отставку, говорили еще в ноябре прошлого года. Инсайдеры сообщали, что мэр намерен сложить с себя полномочия по состоянию здоровья. Ранее ушел в отставку заместитель главы Владимир Паслер, брат бывшего премьера Свердловской области, ныне губернатора Оренбуржья Дениса Паслера.

Североуральск, Евгения Вирачева

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