Светлана Миронова, заступившаяся за Североуральск в соцсетях, стала мэром

Городская дума Североуральска выбрала главу города. Большинство депутатов, 14 человек, проголосовали за Светлану Миронову, которая исполняла обязанности градоначальника со дня ухода в отставку прежнего мэра.

Как рассказали «Новому Дню» в аппарате думы, соперник Мироновой, депутат Виктор Ильин, получил только один голос. Третья участница конкурса, начальник финансового управления администрации Эльмира Мухаметова, в последний момент отказалась от борьбы.

Инаугурация Светланы Мироновой состоится 27 апреля.

Напомним, в конце прошлого года Светлана Миронова попала в новости по довольно необычной причине. Она потребовала от администраторов городских групп и пабликов в соцсетях удалять негативные и оскорбительные комментарии. «Критику мы принимаем, но не в такой оскорбительной форме. Есть же модераторы, вот пусть удаляют такие комментарии типа «Сральск» и так далее», – заявила она.

Прежний мэр, Василий Матюшенко, ушел в отставку 15 февраля.

Фото: Алла Брославская, proseverouralsk.ru

Североуральск, Евгения Вирачева

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