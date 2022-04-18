В финал конкурса на пост мэра Североуральска вышла чиновница, обидевшаяся на критику в соцсетях

В Североуральске завершила работу конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы города.

Как сообщает пресс-служба гордумы, депутатам представят трех претендентов: и.о. главы Светлану Миронову, начальника финансового управления администрации Эльмиру Мухаметову и депутата гордумы Виктора Ильина. Заседание думы, на котором депутаты выберут нового главу, состоится 20 апреля.

Напомним, в конце прошлого года Светлана Миронова попала в новости по довольно курьезному поводу. Она обиделась на критику в соцсетях и потребовала от администраторов групп и пабликов удалять негативные и оскорбительные комментарии. Заявление она сделала на совещании по вопросам ЖКХ. «Критику мы принимаем, но не в такой оскорбительной форме. Есть же модераторы, вот пусть удаляют такие комментарии типа «Сральск» и так далее», – приводит ее слова портал «Про Североуральск». На что жители ответили, что станут любить свой город больше, если чиновники сделают его чище и красивее.

Североуральск, Евгения Вирачева

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