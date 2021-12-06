Чиновница обиделась на людей за критику в соцсетях и потребовала от админов удалять комментарии

Заместитель главы города Североуральска Светлана Миронова, которая была назначена на этот пост на днях, обиделась на критику в соцсетях и потребовала от администраторов групп и пабликов удалять негативные и оскорбительные комментарии. Заявление она сделала на совещании по вопросам ЖКХ. «Критику мы принимаем, но не в такой оскорбительной форме. Есть же модераторы, вот пусть удаляют такие комментарии типа «Сральск» и так далее», – приводит ее слова портал «Про Североуральск».

Пользователи бурно отреагировали на заявление вице-мэра, которой прочат кресло главы города. «Дак вы меры сделайте, чтобы город был Североуральском, а не Сральском! Естественно люди не довольны», – отмечает Виктор Егоров. «Надо работать с городом, а не штаны протирать», – пишет Нина Чумакова.

Напомним, ранее «Новый День» писал об отставке вице-мэра Североуральска Владимира Паслера (он приходится братом бывшему вице-премьеру Свердловской области, ныне губернатору Оренбуржья Денису Паслеру). Также ожидается, что вскоре уйдет в отставку и глава города Владимир Матюшенко.

Екатеринбург, Елена Сычева

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