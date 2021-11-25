Глава Ревды уходит со своего поста и из политики

Глава Ревды Ирина Тейшева после окончания срока своих полномочий не будет пытаться снова занять мэрское кресло и вообще планирует уйти из политики.

Об этом она сообщила сегодня на своей странице в инстаграме. «Срок моих полномочий истекает в конце декабря 2021 года, и я завершаю свою работу в должности главы городского округа Ревда. На второй срок полномочий я не иду, так как мне поступило предложение о работе в другой сфере, и я его приняла», – написала она.



Как уже сообщал «Новый День», в сентябре в Ревде, как и в ряде других муниципалитетов, прошли не только федеральные и региональные выборы, но и муниципальные. Результаты выборов оказались не очень утешительными для партии власти: помимо единороссов, ревдинцы выбрали в местную думу шестерых коммунистов и четырех эсеров.

Напомним, ранее стало известно об отставке главы Белоярки Андрея Горбова. Причем сам он заявлял «Новому Дню», что не собирается уходить и не писал заявления, однако через пару дней заявил, что «к этому решению шел давно». Также есть сведения, что в ближайшее время уйдет в отставку глава Североуральска Василий Матюшенко.

Ревда, Евгения Вирачева

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