Мэрия: в частных автобусах Екатеринбурга по-прежнему можно платить банковской картой

Администрация Екатеринбурга опровергла информацию, что в частных автобусах перестали принимать оплату банковскими картами. Как сообщают в пресс-службе администрации, пластиковые карты по-прежнему принимают все транспортные компании Екатеринбурга, в том числе и частные.

«Единичные случаи несрабатывания терминалов кондукторов являются техническими сбоями, которые оперативно устраняются оператором безналичной оплаты», – сообщили в пресс-службе.

Как ранее писал «Новый День», вчера жители Екатеринбурга не могли оплатить проезд в автобусах 012, 019 и 05 банковскими картами Mastercard и «Мир». Компания «Уралтрейд», которая занимается обслуживанием данных автобусов, сообщила, что карты больше не принимаются.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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