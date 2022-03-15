Число новых случаев Covid-19 впервые с конца января опустилось ниже 2000

За сутки в Свердловской области выявлено 1 878 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 524 – в Екатеринбурге. Отметим, последний раз этот показатель был меньше 2000 почти два месяца назад – 27 января.

Как сообщает оперштаб, состояние 412 госпитализированных оценивается как тяжелое, 212 из них находятся в реанимации, в том числе 162 – на аппаратах ИВЛ. Число больных в состоянии средней тяжести – 2 208. За сутки выписано 5 027 человек, всего – 270 263. За сутки зарегистрировано семь случаев смерти больных Covid-19. с начала пандемии вирус унес жизни 10 430 свердловчан.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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