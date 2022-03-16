К 2025 году в Екатеринбурге почти не останется МУПов

В Екатеринбурге к 1 января большинство муниципальных унитарных предприятий реорганизуют. Останутся только Водоканал, Гортранс и метро.

«У нас не так давно вступил в силу 485-й ФЗ, по которому к 1 января 2025 года в статусе МУП должны остаться только те предприятия, которые не осуществляют деятельность на конкурентных рынках. В Екатеринбурге останется три или четыре МУПа. Мы составили карту по реорганизации. С ФАС согласовали. Первые в ООО с 100% долей муниципалитета – это фармацевтическая деятельность», – рассказал сегодня на встрече с журналистами первый вице-мэр Екатеринбурга Игорь Сутягин.

Абсолютно точно муниципальными предприятиями останутся «Метрополитен» и «Водоканал». «Гортранс» на сегодняшний день является монополистом по электротранспорту, но если встанет вопрос о концессии, то он тоже попадет под 485-й закон и будет реорганизован.

«Было разрешено остаться в статусе МУП предприятиям, работающим в сфере культуры, а это ККТ «Космос», но по «Космосу» принято решение о реорганизации. Какие-то МУПы станут акционерными обществами, какие-то – обществами с ограниченной ответственностью. Но пока – со 100% долей участия муниципалитета», – пояснил Сутягин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Анастасия Истомина

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