Реорганизация Екатеринбургэнерго завершится до конца 2025 года

Власти Екатеринбурга планируют завершить реорганизацию муниципального предприятия «Екатеринбургэнерго» в ООО после погашения им кредиторской задолженности.

Как сообщил депутатам заместитель директора ДУМИ Владимир Захаров, на имущество предприятия наложен арест, также есть запрет на регистрационные действия. Поэтому муниципальный поставщик тепла не подлежит ликвидации в судебном порядке, как того требует федеральный закон. Имущества Екатеринбургэнерго достаточно для погашения долга, кроме того, предприятие активно работает с судебными приставами для взыскания задолженности с клиентов. Вопрос с погашением долгов Екатеринбургэнерго находится на контроле администрации города, и все мероприятия по реорганизации планируется завершить до 31 декабря 2025 года, подчеркнул чиновник.

Согласно федеральному законодательству, к 2025 году должны быть ликвидированы все муниципальные предприятия, которые работают на конкурентных рынках. В Екатеринбурге осталось только три МУПа – «Водоканал», «Гортранс» и «Екатеринбургский метрополитен», так как у них естественная монополия. Все остальные муниципальные предприятия были реорганизованы. Так, предприятия «Городская центральная аптека», «Екатеринбургфарм», «Здоровье», «Жемчужина», «Столовая № 41», «Управление капитального строительства города Екатеринбурга», «Бодрость», «Бюро технической инвентаризации», «Школьно-базовая столовая № 11» и «Многопрофильные энергетические системы» приобрели статус обществ с ограниченной ответственностью.

ЕМУП «Специализированная автобаза» стало акционерным обществом. Предприятия «Олимп», «Фортуна», «Кинотеатр «Салют», «ЕМУП комплексного решения проблем промышленных отходов», «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель» присоединены к другим организациям.

Для решения социальных задач в бюджетные учреждения преобразованы ККТ «Космос», «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья», «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Екатеринбурга» и «Комбинат специализированного обслуживания». Два предприятия были полностью ликвидированы – это ЕМУП «Золушка» и ЕМУП «Торговая база «Екатеринбургобщепит».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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