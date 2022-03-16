Мэрия готова продавать неиспользуемые памятники культуры бизнесменам на условиях полной реставрации

Вице-мэр Екатеринбурга Игорь Сутягин рассказал «Новому Дню», что будет с историческими зданиями в городе. Объекты культурного наследия, которые находятся в собственности муниципалитета, можно восстанавливать и поддерживать в хорошем состоянии тремя способами: за счет средств бюджета, за счет арендаторов, а также – продав в частные руки на условиях полного восстановления зданий.

«Объекты культурного наследия в собственности муниципалитета есть. Наша позиция: наиболее значимые объекты должны оставаться, и мы будем их восстанавливать и реконструировать, при наличии интересантов продавать даже не будем, – заявил Сутягин. – Есть культурные объекты, которые сдаются в аренду, и бремя их содержания и ремонта несут арендаторы. Есть неиспользуемые. Из числа таких то, что нужно нам, так и остается у нас. Что не используется, надо сохранять. И мы здесь определяем позицию так: мы готовы их продавать инвесторам. Самый наглядный – «Синара-центр». Этот объект был в неудовлетворительном состоянии, частично разрушенный. Его продали за один рубль, и инвесторы восстанавливали его по документам, частично – с нуля. Сейчас все видят на улице Куйбышева – баня «Сандуны», а рядом два объекта культурного наследия: Дом Рязанова и флигель. Мы давно вели разговоры со строителями бани, мол, рядом такие два неприглядные здания, давайте подумаем совместно. Они сначала туда зашли на аренду, посмотрели, что восстанавливать дорого, сказали, что на правах аренды не готовы вкладываться в собственность муниципалитета, но готовы выкупить и отреставрировать. Вот, пожалуйста».

Вице-мэр также рассказал, что в собственности муниципалитета нет жилых домов, которые находятся в статусе исторических памятников. Но есть квартиры а таких домах. Обязательства по ремонту таких домов взял на себя региональный фонд капремонта.

«Мы вносим платежи на капремонт в соответствии со своей долей, где-то мы в каких-то мероприятиях участвуем в разработке научно-проектной документации, но финансировать то, что должен финансировать фонд, мы не имеем права», – пояснил Игорь Сутягин.

Ранее «Новый День» писал, что фонд капремонта столкнулся с проблемами при разработке проектно-сметной документации для ремонта домов-памятников. Документы на ремонт дома-памятника обходятся в десятки раз дороже, чем на ремонт обычного многоквартирника. Сейчас, например, готовы проекты на здания, в которых располагаются кинотеатр «Заря» и «Уралплан», но денег на ремонтные работы почти не осталось.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Анастасия Истомина

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