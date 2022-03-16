Доступ к Wildberries восстановили, но оплаченные заказы пропали из базы

Интернет-магазин Wildberries по-прежнему работает с перебоями. Большинству екатеринбуржцев доступ к личному кабинету вернулся, однако оплаченные заказы пропали из истории.

Как сообщили «Новому Дню» в пункте Wildberries по адресу: Академика Сахарова, 71, сбои в системе уже устранены, однако многие оплаченные заказы исчезли из базы. «Уже всем вернули личный кабинет и раздел со старыми покупками. Но приходит много людей, которые покупку оплатили, а она пропала, и деньги за нее не вернули. У нас в системе этих покупок тоже нет, когда по фамилии проверяем. Устранили еще не все сбои видимо, но скоро, наверное, должны восстановить», – сообщила «Новому Дню» сотрудница пункта выдачи товаров.

Сотрудница пункта также пояснила, что с новыми заказами, которые покупатели сделали после устранения неполадок, никаких проблем нет. Сложности возникают только с теми, что были оплачены до сбоя системы и во время восстановления находились в пути.

«Мы и сами ничего не знаем, когда к нам обращаются, – пояснила сотрудница Wildberries. – Единственный вариант – написать в поддержку или позвонить на горячую линию. Либо просто ждать, когда систему восстановят до конца. Но что-то более конкретное я не могу сказать».

Напомним, несколько дней назад интернет-магазин Wildberries перестал работать из-за перегрузок.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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