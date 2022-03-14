Интернет-магазин Wildberries перестал работать из-за перегрузок

Екатеринбуржцы не могут получить товары, заказанные в интернет-магазине Wildberries. Во всех пунктах не работает система выдачи.

Сегодня пользователей Wildberries выбросило из личных кабинетов. В разделе «Доставки» пропали уже оплаченные товары, исчезли коды для получения и информация о прошлых и нынешних покупках. Пользователи интернет-магазина атаковали аккаунты Wildberries в соцсетях, чтобы узнать, как получить заказы и не пропадут ли деньги.

«Новый День» поговорил с Натальей – сотрудницей пункта выдачи Wildberries на улице Московской. Как сообщила Наталья, произошел сбой в системе, поэтому она не может выдать товары, даже если они уже пришли в пункт. «Ни у вас не грузится, ни у нас. Я не могла в семь утра на работу зайти по программе, выкидывало. Все товары у нас здесь, только выдать их не могу», – пояснила она.

Сегодня в пункт, где работает Наталья, приходили несколько десятков обеспокоенных покупателей. Всем девушка советует проверять личный кабинет. «К вечеру и завтрашнему дню починят», – уверена собеседница «Нового Дня».

По ее словам, доставка оплаченных товаров продолжается, поэтому они, как и деньги, не пропадут. Сбой программы произошел не только в Екатеринбурге, но и по всей России. Он связан с большой загруженностью Wildberries – люди в большом количестве заказывают товары, которые могут пропасть в России из-за санкций.

«Может быть, поэтому система дала сбой, в том году тоже были проблемы – возвраты не работали, в программе что-то полетело. Просто от перегрузки», – пояснила «Новому Дню» Наталья.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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