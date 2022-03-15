В работе интернет-магазина Wildberries второй день фиксируются сбои

Пользователи интернет-магазина Wildberries вновь жалуются на сбои в его работе.
По данным сайта Downdetector, по состоянию на 10:58 мск поступило 2913 жалобы. У 45% клиентов онлайн-ритейлера не работает приложение Wildberries, у 44% возникли проблемы с отслеживанием заказов, еще у 12% не открывается сайт.
На сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и еще ряда других российских городов, а также пользователи из Белоруссии.
В настоящее время примерные сроки устранения неполадок не называются.
Проблемы в работе сервиса продолжаются второй день. Накануне клиенты Wildberries также массово жаловались на сбои в работе интернет-магазина.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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