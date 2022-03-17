Уральская ТПП объяснила предприятиям, как получить заключение о форс-мажоре

С началом обострения международной ситуации в Уральскую торгово-промышленную палату стали поступать заявки от предприятий с просьбой выдать заключения о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Как сообщили «Новому Дню» в УТПП, чаще всего предприятия сталкиваются со следующими ситуациями:

– невозможность исполнить государственный контракт;

– невозможность отправить товары за рубеж (экспорт);

– невозможность получить иностранные товары;

– официально объявленные санкции;

– уход компании с российского рынка, отказ от поставок;

– отсутствие товаров на рынке.

Участникам рынка, столкнувшимся с такими проблемами, юристы УТПП в первую очередь советуют немедленно уведомить своего контрагента о наступивших обстоятельствах, препятствующих исполнению всех условий договора, об обстоятельствах форс-мажора. «В уведомлении необходимо указать, какие обязательства вы не можете исполнить, в связи с чем наступила невозможность их исполнения и период отсрочки. Затем необходимо вступить в переговоры с контрагентом об изменении условий договора. Если контрагент не принял ваших доводов и предъявил штрафные санкции, нужно принять меры к сбору подтверждающих документов по таким спорным ситуациям», – сообщают в палате.

В УТПП уточняют, что решение о возможности выдачи заключения о форс-мажоре принимается в каждом конкретном случае и только после рассмотрения пакета документов. В него входят договор, сведения об объемах выполненных обязательств, а также копии документов компетентных органов (актов органов государственной власти или местного самоуправления, справок, писем территориальных исполнительных органов и т.п.), подтверждающих события, на которые заявитель ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы. Срок подготовки заключения – 40 рабочих дней. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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