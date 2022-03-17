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Четверг, 17 марта 2022, 12:47 мск

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За границей остаются сотни уральских туристов, которые не успели вернуться до отмены рейсов

По оценкам Уральской ассоциации туризма, за границей в разных странах остаются сотни туристов из Свердловской области. Их вывозом продолжают заниматься туроператоры и Ростуризм. «Ситуация не такая драматическая, как во время пандемии», – отметил глава УАТ Михаил Мальцев.

По его словам, каждый туроператор создал штаб, который в индивидуальном порядке решает проблемы туристов: ищет возможные рейсы, пути стыковок.

«Есть, конечно, сложности у некоторых туристов, это очевидные вещи. Но ситуация не такая драматическая, как в начале пандемии, когда почти все воздушное пространство было закрыто. Сейчас есть способы добраться до России. Все будут доставлены домой в ближайшее время», – рассказал Мальцев на пресс-конференции в «ТАСС-Урал».

Глава Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал срок: две недели. Это касается туристов из разных городов России, в том числе из Екатеринбурга.

«Сегодня несколько рейсов вернулись в Россию из Шарм-эль-Шейха и Хургады. В течение двух недель акция по вывозу наших туристов из разных стран будет завершена. Особенно если речь идет об организованных туристах, за которых отвечают операторы», – добавил Барзыкин.

Напомним, накануне Ростуризм сообщил, что домой вернулись более 80% организованных туристов. 75 тысяч россиян привезли чартерами и стыковочными регулярными рейсами из Доминиканы, Египта, Турции, ОАЭ, Таиланда и Вьетнама. Процесс осложнен тем, что российские перевозчики могут использовать ограниченное число самолетов, по которым нет рисков прекращения страховки и ареста в зарубежных аэропортах.

В ведомстве посоветовали выехавшим по турам россиянам держать связь с туроператором. Самостоятельным туристам рекомендовано поддерживать контакт с перевозчиком, который доставил их в другую страну. Для продления периода легального нахождения в стране россиянам нужно обратиться в консульский отдел российской дипмиссии.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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