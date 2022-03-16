В Россию вернулись 80% застрявших за границей туристов

Туроператоры вернули в Россию почти 80% россиян, оставшихся за границей после осложнения ситуации с зарубежными перелетами. Больше всего российских туристов до сих пор остается в Египте.

«При поддержке Ростуризма туроператоры обеспечили возвращение домой более 80% организованных туристов – это порядка 75 тыс. человек. В настоящее время на согласовании находятся чартерные рейсы из Доминиканы, Египта, Турции, ОАЭ, Таиланда и Вьетнама», – рассказали в пресс-службе Ростуризма.

Туристов перевозят специальными чартерными рейсами и регулярными стыковочными рейсами через третьи страны. Процесс осложнен тем, что российские перевозчики могут использовать ограниченное число самолетов, по которым нет рисков прекращения страховки и ареста в зарубежных аэропортах.

В ведомстве посоветовали выехавшим по турам россиянам держать связь с туроператором. Самостоятельным туристам рекомендовано поддерживать контакт с перевозчиком, который доставил их в другую страну. Для продления периода легального нахождения в стране россиянам нужно обратиться в консульский отдел российской дипмиссии.

Ранее на портале Госуслуг появилась специальная форма обратной связи для российских туристов. Данные этого раздела Ростуризм и Росавиация используют для согласования вывозных рейсов для граждан, оставшихся за границей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»