На Госуслугах появилась обратная связь для застрявших за границей туристов

Специальная форма обратной связи появилась на портале Госуслуг, рассказали в пресс-службе Ростуризма. Данные этого раздела ведомства используют для согласования вывозных рейсов для россиян, оставшихся за границей.

«Форма обратной связи для туристов на Госуслугах запущена совместно с Минцифрой. Форма запрашивает данные о месте нахождения и информацию об обратном билете, которые позволят Ростуризму и Росавиации скорректировать списки российских туристов и помочь вернуться домой», – говорится в сообщении ведомства.

Ростуризм вместе с Минтрансом, Росавиацией и МИД продолжают организовывать возвращение российских туристов из-за границы. Ведомство подготовило памятку с вариантами маршрутов через третьи страны. Ею могут воспользоваться все желающие, и Ростуризм рекомендует возвращаться в Россию самостоятельно, если есть такая возможность.

Около 150 тыс. россиян остались за границей после закрытия неба европейскими странами. Ростуризм рекомендовал держать связь с туроператором или перевозчиком и проверять график вывозных рейсов.

Москва, Наталья Рязанова

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