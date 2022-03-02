АТОР: вывозные рейсы из карибских стран вылетят по графику

Российские авиакомпании соблюдают график вывозных рейсов из стран Карибского бассейна. Самолеты будут двигаться над нейтральными водами, чтобы не заходить в воздушное пространство США, пояснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее США закрыли небо для российских самолетов вслед за европейскими странами. По данным АТОР, российские туристы до сих пор остаются в Венесуэле, Мексике, Кубе, Доминикане.

Туроператоры предупредили клиентов, что время в пути увеличится из-за облета американской территории.

«Все вывозные рейсы из карибских стран будут выполнены. Летим над нейтральными водами», – сказала гендиректор PEGAS Touristik Анна Подгорная.

Партнер туроператора Nordwind вылетел в Варадеро по расписанию. Компания Royal Flight отправит борт из Москвы в Пунта-Кану, а 3 марта будет забирать туристов с кубинского курорта Варадеро. Перевозчик AZUR air также действует по графику: 2 марта запланирован рейс в Канкун, завтра, 3 марта – в доминиканскую Ла-Роману и Варадеро.

Напомним, в российских регионах с закрытыми аэропортами также остаются около 150 тыс. туристов. Большая часть находится в Крыму и на Кубани. Часть из них отправляют на специальных дополнительных поездах.

Москва, Наталья Рязанова

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