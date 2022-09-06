Турист не смог отсудить 100 тысяч за досрочную эвакуацию из Египта в марте 2022 года

Житель Екатеринбурга не смог добиться от туроператора возмещения убытков за сокращение отпуска в Шарм-Эль-Шейхе из-за сложной международной обстановки.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в марте этого года мужчина с семьей купил путевки в Египет на 10 дней у оператора «Библио-Глобус». Но уже через три дня после прилета туристов вывезли из Египта и через Москву доставили домой в Екатеринбург. Это было связано с рекомендациями Росавиации: воздушные суда, переданные российским авиакомпаниям в лизинг иностранными компаниями, могли быть арестованы за границей. Поэтому авиакомпании «Аэрофлот» с 7 марта и «Россия» с 8 марта отменили все международные авиарейсы, а туристов вывезли досрочно.

Мужчина посчитал, что туроператор не исполнил свою часть договора, и обратился в Кировский райсуд с требованием взыскать с ответчика убытки 104 948 рублей и судебные расходы. Суд ему отказал, тогда турист подал апелляцию.

«Коллегия по гражданским делам облсуда установила, что в спорный период сложилась непростая международная ситуация. На территории иностранных государств имелась реальная опасность ареста российских воздушных судов, влекущая невозможность вывоза российских граждан из места временного пребывания. В связи с этим была организована досрочная эвакуация российских граждан с территории иностранных государств, в том числе из Египта», – сообщили в облсуде. Решение первой инстанции оставили без изменения.

Как уже сообщал «Новый День», 16 марта Ростуризм сообщил, что туроператоры вернули в Россию почти 80% россиян, оставшихся за границей после осложнения ситуации с зарубежными перелетами. Больше всего российских туристов на тот момент оставалось в Египте. «При поддержке Ростуризма туроператоры обеспечили возвращение домой более 80% организованных туристов – это порядка 75 тыс. человек. В настоящее время на согласовании находятся чартерные рейсы из Доминиканы, Египта, Турции, ОАЭ, Таиланда и Вьетнама», – рассказали тогда в пресс-службе Ростуризма.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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