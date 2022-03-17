Ежедневно в УТПП поступает 50 звонков с просьбой дать заключение о форс-мажоре

Каждый день в Уральскую торгово-промышленную палату поступает около 50 звонков от предприятий с просьбой выдать им заключение о наступлении форс-мажорных обстоятельств, так как они не могут исполнить обязательства перед контрагентами. Число обращений постоянно растет.

Об этом сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА «Новый День», вице-президент УТПП Даниил Мазуровский. «Если за пандемию было больше 2 тысяч обращений в год, сейчас звонков за день около 50, и идет нарастание. Но сейчас не цифры важны. Мы попытаемся обработать все заявки, которые поступают, но на что я хотел бы обратить внимание заявителей, пользуясь случаем. Коллеги, мы организовали горячую линию, на которой можно получить первичную информацию прямо с листа. Не всегда у вас ситуация форс-мажора, форс-мажор – это четко определенное обстоятельство, посмотрите ГК. Мы прямо вынесли постановление правительства, которое регулирует все эти отношения. Понятно, что первое, что хочется сделать на эмоциях – «дайте мне заключение о форс-мажоре!», но не все вы, к сожалению, под него подходите. Есть другой вариант – расторжение или изменение договора в связи с существенным изменением условий, 451 статья ГК. Ознакомьтесь, пожалуйста, с первичной информацией», – попросил Мазуровский.

Как уже сообщал «Новый День», чаще всего предприятия сталкиваются со следующими ситуациями:

– невозможность исполнить государственный контракт;

– невозможность отправить товары за рубеж (экспорт);

– невозможность получить иностранные товары;

– официально объявленные санкции;

– уход компании с российского рынка, отказ от поставок;

– отсутствие товаров на рынке.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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