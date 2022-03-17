Уральцы оказались психически устойчивы к российско-украинскому кризису

Жители Свердловской области оказались морально устойчивыми к новым реалиям, так или иначе связанным с российско-украинским кризисом. По крайней мере, психотерапевты не регистрируют обращений к ним по этой теме. «Конечно, тема в обращениях упоминается, но специально из-за этого люди не обращаются, это как дополнительный фактор тревожности», – рассказал «Новому Дню» главный психотерапевт региона, главврач «Соснового бора» Михаил Перцель.

По его словам, в обращениях уральцев к психотерапевтам стала звучать тема коронавируса. «А так людей беспокоят все те же вечные проблемы – взаимоотношения, дети», – добавил он.

Ранее главный психиатр Свердловской области, главврач СОКПБ Олег Сердюк отмечал, что расстройства в момент кризиса – редкость, они случаются уже после острой фазы, когда люди не могут адаптироваться к новой реальности. Так было после предыдущих кризисов.

«Все основные последствия кризиса мы будем видеть несколько позже. Так было после 2008 года, когда рост проявлений в виде психических расстройств пошел через год после начала сложностей в экономической ситуации, т.е. в 2009-2010 годах. Но спрогнозировать, как мы будем переживать этот кризис, и будет ли он вообще, пока нельзя. Всю аналитику мы предоставим ближе к концу года», – сказал главный психиатр области.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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